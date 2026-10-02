Полиция задержала тысячи человек на протестах школьников во Франции

02 октября 2026, 23:49

Свыше пяти тысяч человек задержали во Франции на протесте школьников

Фото: iStock/Ben185

Во Франции продолжаются протесты старшеклассников, вызванные проблемами в системе образования. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, с начала недели правоохранители задержали свыше пяти тысяч человек.