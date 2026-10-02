Полиция задержала тысячи человек на протестах школьников во Франции
Во Франции продолжаются протесты старшеклассников, вызванные проблемами в системе образования. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, с начала недели правоохранители задержали свыше пяти тысяч человек.
Только за последние два дня полиция взяла под стражу 1 954 человека в четверг и 1 747 — в пятницу. Министр уточнил в эфире телеканала TF1, что в 85% случаев задержанными оказываются несовершеннолетние.
В пятницу протестные акции охватили 735 школ. По оценке властей, озвученной телеканалом BFMTV, изначально школьные выступления переросли в уличные беспорядки.
Ранее в Германии учащиеся образовательных учреждений вышли на акции протеста. Школьников не устраивают планы властей по возобновлению обязательной воинской службы.
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