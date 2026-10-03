Водитель погиб после столкновения с деревом в Пятигорске
В Пятигорске автомобиль «Лада Приора» врезался в дерево. Травмы водителя оказались смертельными, сообщило региональное управление Госавтоинспекции в мессенджере «Макс».
По предварительной информации, трагедия случилась 2 октября 2026 года примерно в 22:30. 34‑летний мужчина управлял машиной на улице Сергеева, следуя в сторону улицы Центральной. В какой‑то момент водитель не смог удержать контроль над транспортным средством, после чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Вопрос о том, находился ли водитель в состоянии опьянения, предстоит выяснить в ходе экспертизы.
Известно, что за два предыдущих года автомобилиста пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них четыре эпизода связаны с превышением скорости.
Читайте также: