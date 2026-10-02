Появились подробности бунта заключенных в КБР

02 октября 2026, 23:57

РЕН ТВ: заключенный застрелил конвоира в поезде Владикавказ — Адлер

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ — Адлер, произошло нападение на сотрудников ФСИН. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент случился, когда осуждённого по статье о наркотиках вывели в туалет.