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Появились подробности бунта заключенных в КБР

РЕН ТВ: заключенный застрелил конвоира в поезде Владикавказ — Адлер
Фото: iStock/Savusia Konstantin

В поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ — Адлер, произошло нападение на сотрудников ФСИН. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент случился, когда осуждённого по статье о наркотиках вывели в туалет.



Мужчина напал на конвоира, завладел его табельным оружием и выстрелил ему в грудь и шею. На помощь поспешили другие работники службы — в результате ещё трое получили огнестрельные ранения. Нападавшего ликвидировали.

Один из пострадавших находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у второго диагностированы шок третьей степени и пневмоторакс. Третьего раненого с непроникающими повреждениями госпитализировали в областную больницу.

В центральном аппарате ФСИН сообщили, что среди пассажиров нет ни заложников, ни пострадавших. Поезд остановлен, на месте происшествия работают следователи.

Александр Огарёв

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