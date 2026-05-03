Автомобиль со взрывчаткой влетел в оздоровительный клуб и загорелся
В Портленде (США, штат Орегон) легковой автомобиль врезался в спортивный клуб «Малтнома», после чего загорелся. Об этом сообщает The Guardian.
Когда пожар потушили, следователи обнаружили в машине труп водителя и взрывчатку. По некоторым данным, погибший раньше работал в этом заведении. Предположительно, он был недоволен бывшими работодателями и имел проблемы с психическим здоровьем. Мужчина арендовал автомобиль, на котором и въехал в здание.
Правоохранители полагают, что злоумышленник планировал привести взрывное устройство в действие на первом этаже, но что-то пошло не по плану, и он погиб. Представитель клуба Адам Линнман уточнил, что авария произошла в нерабочее время, когда заведение было закрыто, поэтому никто из посетителей и сотрудников не пострадал.
