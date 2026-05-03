Вертолет с людьми рухнул прямо рядом с заправкой
BP: несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде
Вертолет потерпел крушение в провинции Самутпракан в Таиланде. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post.
Инцидент произошел утром воскресенья, 3 мая, в районе Муанг. Воздушное судно рухнуло на территории за заправочной станцией. Люди, находившиеся на борту, получили травмы.
Точное число пострадавших и причины падения вертолета пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что вертолет военно-воздушных сил Турции разбился во время учебного полета в провинции Анкара. В результате авиакатастрофы никто не пострадал.
