Достижения.рф

Вертолет с людьми рухнул прямо рядом с заправкой

BP: несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде
Фото: iStock/MMADIA

Вертолет потерпел крушение в провинции Самутпракан в Таиланде. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post.



Инцидент произошел утром воскресенья, 3 мая, в районе Муанг. Воздушное судно рухнуло на территории за заправочной станцией. Люди, находившиеся на борту, получили травмы.

Точное число пострадавших и причины падения вертолета пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что вертолет военно-воздушных сил Турции разбился во время учебного полета в провинции Анкара. В результате авиакатастрофы никто не пострадал.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0