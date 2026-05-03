В Индии слон сорвался с цепи и затоптал мужчину у храма
В индийском штате Керала слон, которого привезли к храму для участия в церемонии, сорвался с цепи, устроил погром и убил человека. Об этом 3 мая сообщает издание The Sun.
Животное внезапно пришло в ярость в районе Ангамали. Оно затоптало насмерть 40-летнего Вишну из города Коллам — именно он доставил слона к храму. Еще один мужчина по имени Прадип получил травмы и был госпитализирован.
Слон напал на припаркованную машину: хоботом пробил ее, перевернул и повредил дверь бивнями. Хаос продолжался около двух часов. Животное крушило все вокруг, оставаясь рядом с телом погибшего и никого к нему не подпуская. В итоге слона усыпили транквилизаторами и привязали у дерева возле храма.
В тот же день похожий случай произошел в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда. Там слон затоптал 25-летнего помощника дрессировщика. Молодой человек умер по дороге в больницу.
