Автомобиль такси влетел в премиальный седан в Подмосковье

11 июля 2026, 19:36

Крупное ДТП с участием такси и Jaguar произошло в Пушкино в Подмосковье

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Пушкинском городском округе Московской области в результате лобового столкновения на трассе А-107 погиб водитель такси. Об этом «Российской газете» сообщил осведомленный источник.