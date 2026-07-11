Автомобиль такси влетел в премиальный седан в Подмосковье
В Пушкинском городском округе Московской области в результате лобового столкновения на трассе А-107 погиб водитель такси. Об этом «Российской газете» сообщил осведомленный источник.
По предварительным данным, на 67-м километре дороги автомобиль такси по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там он на высокой скорости столкнулся с премиальным седаном Jaguar.
От полученных при ударе травм водитель такси скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сведения о состоянии здоровья водителя иномарки в настоящий момент уточняются.
На месте ДТП продолжают работать оперативные службы и инспекторы ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент написания заметки не поступало.
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