ДТП на Урале унесло жизнь человека
В Свердловской области на трассе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. В результате аварии один человек погиб, еще двое, включая трехлетнего ребенка, получили травмы. Их госпитализировали.
По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в зоне проведения дорожных работ. Предварительно установили, что 26-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak.
После удара легковушку отбросило на автомобиль Geely Monjaro, который двигался в попутном направлении за рулем с 45-летней женщиной. Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.
Также в медучреждение госпитализировали его 27-летнюю супругу и их трехлетнего ребенка, который во время аварии находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Водители грузовика и кроссовера не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.
Читайте также: