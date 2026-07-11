ДТП на Урале унесло жизнь человека

11 июля 2026, 18:16

Человек погиб в результате ДТП в Свердловской области

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Свердловской области на трассе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. В результате аварии один человек погиб, еще двое, включая трехлетнего ребенка, получили травмы. Их госпитализировали.