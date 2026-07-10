Девять машин столкнулись в ТиНАО при ДТП
Девять машин столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО в результате ДТП
На 64-м километре Киевского шоссе на территории ТиНАО произошло крупное ДТП с участием девяти транспортных средств. Об этом стало известно 10 июля.
В массовой аварии столкнулись грузовик, две «Газели» и шесть легковых автомобилей, пишет Агентство городских новостей «Москва». В результате инцидента пострадал один человек, от предложенной госпитализации он отказался.
На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Устанавливаются причины случившегося.
Ранее количество пострадавших в ДТП в центре Москвы стремительно выросло. Подробности в нашем материале.
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