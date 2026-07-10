Девять машин столкнулись в ТиНАО при ДТП

10 июля 2026, 12:01

Девять машин столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО в результате ДТП

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 64-м километре Киевского шоссе на территории ТиНАО произошло крупное ДТП с участием девяти транспортных средств. Об этом стало известно 10 июля.