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Девять машин столкнулись в ТиНАО при ДТП

Девять машин столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО в результате ДТП
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 64-м километре Киевского шоссе на территории ТиНАО произошло крупное ДТП с участием девяти транспортных средств. Об этом стало известно 10 июля.



В массовой аварии столкнулись грузовик, две «Газели» и шесть легковых автомобилей, пишет Агентство городских новостей «Москва». В результате инцидента пострадал один человек, от предложенной госпитализации он отказался.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Устанавливаются причины случившегося.

Ранее количество пострадавших в ДТП в центре Москвы стремительно выросло. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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