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ДТП с грузовиком произошло в Ленобласти, пострадали несколько человек

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В субботу на 117-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в пяти километрах от поворота на поселок Гладкое, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Belgee и грузовая ГАЗель. После удара легковушка съехала в кювет.

В результате инцидента пострадали пять человек — все взрослые. Четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший от предложенной госпитализации отказался.

В ведомстве подчеркнули, что движение по трассе не перекрывалось, транспортная обстановка на участке остается штатной. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Никита Кротов

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