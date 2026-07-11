ДТП с грузовиком произошло в Ленобласти, пострадали несколько человек

11 июля 2026, 17:29

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В субботу на 117-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в пяти километрах от поворота на поселок Гладкое, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.