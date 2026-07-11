ДТП с грузовиком произошло в Ленобласти, пострадали несколько человек
В субботу на 117-м километре трассы А-120 в Тосненском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в пяти километрах от поворота на поселок Гладкое, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Belgee и грузовая ГАЗель. После удара легковушка съехала в кювет.
В результате инцидента пострадали пять человек — все взрослые. Четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший от предложенной госпитализации отказался.
В ведомстве подчеркнули, что движение по трассе не перекрывалось, транспортная обстановка на участке остается штатной. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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