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Капитан врезавшейся в авианосец яхты арестован в США

Яхта столкнулась с авианосцем USS Midway во время прогулки в США
Фото: istockphoto/almaphoto

Прогулочная яхта врезалась в американский авианосец USS Midway в гавани Сан-Диего. Как пишет портал The San Diego Union Tribune, авианосец получил повреждения.



Предположительно, удар был скользящим. Обозреватели подчеркнули, что капитана яхты подозревают в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения, его уже арестовали. Сержант авианосца Армандо Родригес добавил, что у его судна повреждения незначительные.

Перед этим сообщалось, что журналист нашел труп девочки в Бразилии, когда снимал репортаж о ее пропаже. Репортер сообщил об инциденте официальным властям. Тело 13-летнего ребенка обнаружили в указанном журналистом месте.

Никита Кротов

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