Капитан врезавшейся в авианосец яхты арестован в США

20 июля 2025, 21:02

Яхта столкнулась с авианосцем USS Midway во время прогулки в США

Фото: istockphoto/almaphoto

Прогулочная яхта врезалась в американский авианосец USS Midway в гавани Сан-Диего. Как пишет портал The San Diego Union Tribune, авианосец получил повреждения.