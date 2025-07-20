Капитан врезавшейся в авианосец яхты арестован в США
Прогулочная яхта врезалась в американский авианосец USS Midway в гавани Сан-Диего. Как пишет портал The San Diego Union Tribune, авианосец получил повреждения.
Предположительно, удар был скользящим. Обозреватели подчеркнули, что капитана яхты подозревают в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения, его уже арестовали. Сержант авианосца Армандо Родригес добавил, что у его судна повреждения незначительные.
Перед этим сообщалось, что журналист нашел труп девочки в Бразилии, когда снимал репортаж о ее пропаже. Репортер сообщил об инциденте официальным властям. Тело 13-летнего ребенка обнаружили в указанном журналистом месте.
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