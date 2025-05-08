Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Париже, есть пострадавшие

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В Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Parisien.
Предварительно известно о как минимум трёх пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии.
При этом неизвестно, задержаны ли люди, находящиеся в автомобиле. Однако уточняется, что десятки болельщиков после произошедшего погнались за машиной, которую позднее обнаружили сожжённой.
Инцидент произошёл в районе Елисейских полей. В настоящее время выясняется причина такого поведения водителя. Не исключено, что он просто хотел убрать авто из эпицентра погромов, устроенных болельщиками.
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При этом неизвестно, задержаны ли люди, находящиеся в автомобиле. Однако уточняется, что десятки болельщиков после произошедшего погнались за машиной, которую позднее обнаружили сожжённой.
Инцидент произошёл в районе Елисейских полей. В настоящее время выясняется причина такого поведения водителя. Не исключено, что он просто хотел убрать авто из эпицентра погромов, устроенных болельщиками.
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Анастасия Чинкова