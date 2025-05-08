Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Париже, есть пострадавшие

В Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Как сообщает издание «‎URA.RU» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, инцидент произошел в помещении ритуальной фирмы.