Школьник попытался поджечь пункт полиции

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В подмосковном Железнодорожном несовершеннолетний пытался поджечь пункт полиции. Потенциальным поджигателем оказался 12-летний местный житель.
Как сообщает Baza, полицейские своими силами потушили огонь. Мальчик был задержан. Несовершеннолетний заявил, что на поджег он решился из-за телефонных мошенников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В апреле в подмосковном Нахабино был задержан несовершеннолетний, обвиняемый в умышленном поджоге. Подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. Парень пытался спалить местный торговый центр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В апреле в подмосковном Нахабино был задержан несовершеннолетний, обвиняемый в умышленном поджоге. Подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. Парень пытался спалить местный торговый центр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль