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Школьник попытался поджечь пункт полиции

В подмосковье 12-летний мальчик попытался поджечь отделение полиции
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном Железнодорожном несовершеннолетний пытался поджечь пункт полиции. Потенциальным поджигателем оказался 12-летний местный житель.
Как сообщает Baza, полицейские своими силами потушили огонь. Мальчик был задержан. Несовершеннолетний заявил, что на поджег он решился из-за телефонных мошенников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле в подмосковном Нахабино был задержан несовершеннолетний, обвиняемый в умышленном поджоге. Подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. Парень пытался спалить местный торговый центр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поджог
#полицейские
#мальчик
Живодер расстрелял чужого питомца в Кузбассе
07 мая 2025, 17:03

Фото: istockphoto/blinow61

Дело мужчины, застрелившего соседского пса и хранившего арсенал запрещенного оружия, рассмотрит суд в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
История началась с того, что женщина сообщила об убийстве своего кокер-спаниеля соседом. Правоохранители задержали мужчину из Междуреченска 53-х лет. Собака забежала на его участок, и задержанный расстрелял ее из обреза. Злоумышленник отказался разговаривать с хозяевами животного, хотя те услышали выстрел. Следствию задержанный сказал, что «ничего не знает». Эксперты обнаружили на руках фигуранта пороховые следы — якобы от «перекладывания патронов».

Полицейские, помимо обреза, нашли револьвер-переделку, патроны и порох. Разрешений у мужчины не было. Задержанному грозит до восьми лет заключения.

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#россия
#мвд
#криминал
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#новости
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Российского коммерсанта залили бетоном из-за долгов
URA.RU: В Каслях убили директора фирмы и залили бетоном, у него были долги
07 мая 2025, 15:14

Фото: iStock/Ruslan Sidorov

В Каслях Челябинской области в СНТ «Тихомировка» было найдено тело мужчины, залитое в бетон, сообщает агентство URA.RU.
По предварительным данным, жертвой преступления стал директор местной дорожной компании, который имел долги на сумму несколько миллионов рублей перед подрядчиками.

Тело было обнаружено в колодце на частном участке, что вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту убийства и начали активный поиск подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#долги
#компании
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Главу Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России
МВД РФ разыскивает главу Берлинского центра Карнеги* Габуева*
07 мая 2025, 13:50

Фото: istockphoto/blinow61

Главу Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева* разыскивает МВД России, сказано в розыскной базе ведомства.
«Габуев Александр*. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

Статья, по которой ищут Габуева,* не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, директора нежелательной в России организации могут искать по уголовному делу об уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.

Габуева* объявили иноагентом весной 2023 года, в том же году в реестр попала и сама организация. В июле прошлого года ее добавили в список нежелательных.

В конце апреля сообщалось об объявлении в розыск журналистки Юлии Таратуты*.

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#мир
#россия
#мвд
#иноагенты
#новости
#розыск
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Появилась информация о мочившихся в гробы российских похоронщиках
В Кургане сотрудники похоронного агентства устроили нападение на конкурентов
07 мая 2025, 13:48

Фото: iStock/kzenon

В Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Как сообщает издание «‎URA.RU» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, инцидент произошел в помещении ритуальной фирмы.
По информации, трое молодых людей, предположительно имеющих криминальное прошлое, ворвались в офис конкурентов. Они не только напугали клиентов, но и устроили настоящий хаос: раскидали могильные кресты и совершили акты вандализма, мочась в гробы.

На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов по данному инциденту не поступали. Однако информация о происшествии уже вызвала широкий резонанс в местных СМИ и среди жителей города.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом.

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#криминал
#полиция
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Игорь Наджиев встал на сторону Марии Шукшиной в конфликте с Филиппом Киркоровым
Игорь Наджиев назвал Шукшину эталоном русской женщины и раскритиковал Киркорова
07 мая 2025, 11:03

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандал между актрисой Марией Шукшиной и певцом Филиппом Киркоровым, который разгорелся после критики Шукшиной в адрес Киркорова за его роль Ипполита в новогоднем ремейке «Иронии судьбы». Ранее Киркоров назвал актрису «сумасшедшей» и «злобной», что вызвало бурную реакцию в медийном пространстве. Об этом пишут «‎Аргументы и Факты».
Наджиев выразил поддержку Шукшиной, отметив, что считает её эталоном русской красоты и высокодуховной личностью. В интервью он подчеркнул, что поведение Киркорова было некорректным, особенно в отношении женщины.

«Тянется этот конфликт Филиппа и Марии очень долго. Ну, что могу сказать? Филипп некрасиво повел себя, допуская такие высказывания по отношению к Марии Васильевне. Нельзя так общаться в медийном пространстве», — заявил Наджиев.

Певец также отметил, что Киркоров не раз становился участником различных скандалов, связанных с женщинами. Он пожелал ему мир и сил, призвав всех российских артистов нести в мир положительные идеи и избегать ненужных конфликтов.

«Дай Бог ему сил и разума. Как и всем другим российским артистам. Чтобы нести в мир действительно светлые, добрые, настоящие идеи», — заключил Наджиев.

Конфликт между Киркоровым и Шукшиной продолжает привлекать внимание общественности.

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#интервью
#киркоров
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