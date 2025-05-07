Школьник попытался поджечь пункт полиции

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандал между актрисой Марией Шукшиной и певцом Филиппом Киркоровым, который разгорелся после критики Шукшиной в адрес Киркорова за его роль Ипполита в новогоднем ремейке «Иронии судьбы». Ранее Киркоров назвал актрису «сумасшедшей» и «злобной», что вызвало бурную реакцию в медийном пространстве. Об этом пишут «‎Аргументы и Факты».