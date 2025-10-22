Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома, водитель задержан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X.
Инцидент произошёл около 22:37 по местному времени (5:37 мск). Как оказалось, автомобиль столкнулся с воротами Секретной службы на территории Вашингтона, после чего водителя немедленно задержали сотрудники охраны.
Машину осмотрели специалисты — угрозы безопасности не выявлено. В настоящее время служба проводит расследование обстоятельств произошедшего и устанавливает мотивы водителя.
