В Москве военный суд возобновил расследование дела о покушении на Соловьева
Второй Западный окружной военный суд в Москве начал заново рассматривать дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняет издание, процесс возобновили из-за того, что один из судей, Альберт Тришкин, утратил статус после того, как сам стал фигурантом уголовного дела. В августе 2024 года он дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста во время дорожного конфликта.
В покушении на Соловьева обвиняются семь человек — NS/WP* (National-Socialism/White Power). Разбирательство по делу было приостановлено в июле 2024 года после 16 проведённых заседаний.
По версии следствия, участники ячейки создали группировку 2 октября 2021 года. Изначально они занимались поджогами машин и домов, затем попытались уничтожить военкомат. 4 апреля 2022 года, фигуранты получили предложение за вознаграждение организовать покушение на телеведущего. За Соловьёвым вели слежку и планировали установить под его автомобиль взрывное устройство.
