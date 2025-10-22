В Москве военный суд возобновил расследование дела о покушении на Соловьева

22 октября 2025, 08:26

Владимир Соловьев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал заново рассматривать дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».