Гималайский медведь напал на бегуна и перегрыз ему кости надвое

22 октября 2025, 05:30

People: В Японии два гималайских медведя напали на бегуна и сломали ему кости

Фото: iStock/JMrocek

В лесах близ японского города Мёко на бегуна-новозеландца напали два гималайских медведя. Об этом пишет издание People.





Инцидент случился в начале октября, когда 32-летний Билли Халлоран совершал пробежку за городом. Во время тренировки он заметил двух огромных хищников. Мужчине тут же попытался отступить. Одновременно с этим он закричал, думая, что испугает медведей. Однако один из зверей атаковал его.



