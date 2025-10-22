Гималайский медведь напал на бегуна и перегрыз ему кости надвое
В лесах близ японского города Мёко на бегуна-новозеландца напали два гималайских медведя. Об этом пишет издание People.
Инцидент случился в начале октября, когда 32-летний Билли Халлоран совершал пробежку за городом. Во время тренировки он заметил двух огромных хищников. Мужчине тут же попытался отступить. Одновременно с этим он закричал, думая, что испугает медведей. Однако один из зверей атаковал его.
Халлоран инстинктивно поднял руку для защиты, и хищник прокусил ее, сломав кости. Следующей целью для атаки стала нога бегуна. Затем медведи отступили.
Истекающий кровью Халлоран смог позвонить жене, которая приехала за ним на машине. Они связались со скорой помощью и направились к больнице. Медики встретили пару на полпути, забрали пациента и довезли в госпиталь.
Предварительно, мужчина успешно перенес ряд операций. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.