В Таиланде мужчина изнасиловал женщину и пытался переехать ее на автомобиле
Молодая женщина из Таиланда сумела спастись от преступника, который изнасиловал ее, а затем попытался сбить машиной. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Инцидент произошел около 3:30 ночи 20 октября в районе Бангпаконг. В полицию позвонила 26-летняя тайка по имени Ной и рассказала, что мужчина заманил ее к себе домой и совершил над ней насилие. Когда полицейские прибыли на место, они увидели, как женщина убегает от серебристого седана, водитель которого пытался наехать на нее.
Увидев патруль, злоумышленник развернулся и попытался скрыться, но вскоре потерял управление на мокрой дороге и бросил машину. Ему удалось уйти пешком, полиция продолжает поиски.
По словам пострадавшей, она приехала из другой провинции в поисках работы и ждала автобус, когда к ней подошел мужчина на мотоцикле и предложил подвезти, предупреждая об опасности ночью. После повторного предложения она согласилась, но вместо обещанного полицейского участка мужчина привез ее к себе домой и изнасиловал, угрожая расправой.
Ной сумела сбежать, когда преступник отлучился, и успела вызвать полицию. Она также забрала использованный презерватив и сфотографировала нападавшего, чтобы передать улики следствию.
Обнаружив это, мужчина попытался сбить женщину автомобилем, но вмешались прибывшие патрульные.Полиция ведет расследование и продолжает розыск подозреваемого.
