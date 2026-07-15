Автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся в Ставропольском крае
В Арзгирском округе Ставропольского края произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Телеграм-канале.
По предварительным данным, 14 июля около 23:50 в селе Арзгир 49‑летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
В результате аварии 51‑летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пострадавшего водителя госпитализировали в Арзгирскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также: