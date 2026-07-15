Российские туристы обратились к истоками на «руинах Константинополя» и попали в тюрьму

15 июля 2026, 03:48

Российских туристов задержали в Турции за чтение библии в соборе Святой Софии

Фото: istockphoto/Elena Zolotova

В Стамбуле сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару из Москвы. Туристов взяли под стражу сразу после того, как мужчина достал Библию в соборе Святой Софии.