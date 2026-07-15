Российские туристы обратились к истоками на «руинах Константинополя» и попали в тюрьму
В Стамбуле сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару из Москвы. Туристов взяли под стражу сразу после того, как мужчина достал Библию в соборе Святой Софии.
Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», россиянам предъявили обвинения по статье 216 Уголовного кодекса Турции — «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Один из задержанных заявил, что их отвезли в отделение полиции и заставили сдать вещи для описи. В настоящий момент их судьбу выясняет посольство РФ.
Собор Святой Софии — знаковый памятник мировой архитектуры. Его возвели в VI веке как христианский собор. После взятия Константинополя османами в 1453 году здание переоборудовали в мечеть. В XX веке собор стал музеем, а в 2020 году власти Турции вернули ему статус религиозного объекта.
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