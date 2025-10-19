Автомобиль влетел в палатку с детьми — двое из них в критическом состоянии

19 октября 2025, 09:58

В США автомобиль протаранил шатер с детьми, пострадали 11 человек

Фото: iStock/MattGush

В американском штате Мэриленд автомобиль въехал в шатер с людьми во дворе частного дома. В результате пострадали 11 человек, один из которых — младенец. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на местных властей.