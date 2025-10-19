Автомобиль влетел в палатку с детьми — двое из них в критическом состоянии
В американском штате Мэриленд автомобиль въехал в шатер с людьми во дворе частного дома. В результате пострадали 11 человек, один из которых — младенец. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на местных властей.
Инцидент произошел 18 октября в 22:15 (местное время) в жилом массиве города Блэденсбург — всего в нескольких милях к северо-востоку от Вашингтона. По данным пожарной и спасательной службы округа Принс-Джордж, среди пострадавших девять детей и две женщины.
Грудной ребенок и одна девочка находятся в критическом состоянии. У остальных диагностировали серьезные травмы, но их жизни вне опасности. Пока неизвестно, зачем столько людей находились в палатке поздно вечером и какова причина аварии.
