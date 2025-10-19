Мачеха отравила маленькую падчерицу мороженым с крысиным ядом, чтобы отомстить ее матери
В ЮАР мачеху приговорили к 23 годам тюрьмы за убийство 11-летней падчерицы. Об этом пишет газета The Mirror.
Мотивом преступления стала вражда с биологической матерью девочки. Женщина подговорила подругу падчерицы, чтобы та отвлекла ее, а сама отправилась в магазин за мороженым и крысиным ядом. Затем она смешала их и скормила все ребенку.
Большая доза отравы привела к смерти. Мачеха пыталась скрыть следы преступления: выбросила тело в канаву и облила его кипятком.
Вскоре пропавшую обнаружили мертвой, и полиция быстро вышла на подозреваемую. Во время допроса та признала вину и обо всем рассказала. В октябре над ней состоялся суд.
