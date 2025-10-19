Мачеха отравила маленькую падчерицу мороженым с крысиным ядом, чтобы отомстить ее матери

19 октября 2025, 08:30

В ЮАР 23 года дали женщине, отравившей падчерицу мороженым с крысиным ядом

Фото: iStock/ahirao_photo

В ЮАР мачеху приговорили к 23 годам тюрьмы за убийство 11-летней падчерицы. Об этом пишет газета The Mirror.