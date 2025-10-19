Более 15 человек погибли в аварии с автобусом на востоке Бразилии

19 октября 2025, 01:30

G1: в Бразилии 17 человек погибли в ДТП с автобусом

Фото: istockphoto / Mikhail Yakovlev

В штате Пернамбуку на востоке Бразилии количество погибших в результате серьёзного ДТП с пассажирским автобусом достигло 17 человек. Об этом пишет портал G1.