Более 15 человек погибли в аварии с автобусом на востоке Бразилии
В штате Пернамбуку на востоке Бразилии количество погибших в результате серьёзного ДТП с пассажирским автобусом достигло 17 человек. Об этом пишет портал G1.
Первоначально сообщалось о 15 погибших. Ранее портал указывал, что в автобусе находилось 30 пассажиров, но позже эта цифра была скорректирована до 40 человек.
Трагический инцидент произошёл в ночное время суток в пятницу. По данным правоохранительных органов, водитель потерял управление после того, как автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с препятствиями на обочине. Несмотря на попытки вернуть транспортное средство на прежнюю траекторию движения, автобус врезался в песчаную насыпь и опрокинулся.
По словам водителя, причиной потери управления стал отказ тормозной системы автобуса.
