Автомобиль влетел в толпу и унес жизни двух человек
Автомобиль наехал на несколько человек в немецком Лейпциге. Об этом пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте происшествия.
По его информации, авария произошла на центральной торговой улице. Не менее двух человек получили травмы, несовместимые с жизнью.
Газета Bild, в свою очередь, написала о восьми пострадавших. По информации журналистов, водитель на большой скорости проехал через центр города. В полиции ситуацию охарактеризовали как «неясную».
Обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг заявил изданию Leipziger Volkszeitung, что полиция задержала предполагаемого преступника. По его словам, в настоящее время опасности для людей нет.
