Пассажир самолета напал на бортпроводника и рвался в кабину пилотов

На борту самолета авиакомпании United Airlines, прибывшего в США из Доминиканской Республики, пассажир напал на члена экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщает телеканал NBC News.



Инцидент произошел в субботу, 2 мая, в аэропорту Ньюарк Либерти. На аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотом слышно, что мужчина напал на одного из бортпроводников и пытался открыть переднюю дверь самолета.

48-летнего дебошира, имя которого не раскрывается, задержали и доставили в больницу для психиатрической экспертизы. Представители перевозчика подтвердили, что правоохранители помогли урегулировать ситуацию, и поблагодарили экипаж за обеспечение безопасности других путешественников.

Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование. Полиция не привела дополнительных подробностей.

Лидия Пономарева

