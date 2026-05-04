Пассажир самолета напал на бортпроводника и рвался в кабину пилотов
На борту самолета авиакомпании United Airlines, прибывшего в США из Доминиканской Республики, пассажир напал на члена экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Инцидент произошел в субботу, 2 мая, в аэропорту Ньюарк Либерти. На аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотом слышно, что мужчина напал на одного из бортпроводников и пытался открыть переднюю дверь самолета.
48-летнего дебошира, имя которого не раскрывается, задержали и доставили в больницу для психиатрической экспертизы. Представители перевозчика подтвердили, что правоохранители помогли урегулировать ситуацию, и поблагодарили экипаж за обеспечение безопасности других путешественников.
Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование. Полиция не привела дополнительных подробностей.
