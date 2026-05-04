Российская пенсионерка обманывала мужчин, выдавая себя за молодую соседку
73-летняя жительница Курска предстанет перед судом по обвинению в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в своём телеграм-канале.
Пожилая женщина зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств и начала общаться с мужчинами. Чтобы обрести еще больше воздыхателей, она без согласия использовала фотографии своей 29-летней соседки.
Позже пенсионерка начала переписываться с 41-летним мужчиной, который попросил прислать ему интимные снимки. Боясь, что интернет-возлюбленный раскроет обман, она нашла в сети подходящее фото молодой девушки без лица и отправила его.
Вскоре о случившемся узнали правоохранители. Экспертиза установила, что пересланное изображение содержит признаки информации порнографического характера. Теперь престарелой соблазнительнице грозит до шести лет колонии.
