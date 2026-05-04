Избивших зоозащитницу омичей арестовали

Суд арестовал избивших зоозащитницу омичей и натравивших на нее собаку

В Омске Куйбышевский районный суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в нападении на зооволонтера Валерию Белову. Женщина скончалась после полученных травм. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.





Инцидент произошёл 25 марта на улице 21-я Амурская. Белова выгуливала собак, когда к ней подошли двое мужчин и начали избивать её. Один из них натравил на женщину стаффордширского терьера. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. По данным пресс-службы, Филиппов и его соучастник Дьяков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами.



От госпитализации женщина отказалась, так как дома её ждали собаки, требующие особого ухода. Позже она пожаловалась в соцсетях на ухудшение самочувствия. О её смерти стало известно 24 апреля. Изначально уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Подозреваемых задержали 3 мая.



Суд, учитывая тяжесть преступления, личности обвиняемых, обстоятельства, время и место происшествия, степень участия каждого, а также возможность фигурантов скрыться или воспрепятствовать расследованию, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. Ранее проведённая медицинская экспертиза показала, что на теле погибшей не обнаружили следов насилия и телесных повреждений, которые могли бы стать непосредственной причиной смерти.



