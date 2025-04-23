Автомобиль влетел в толпу людей на «зебре» в Тамбовской области

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Автомобиль влетел в толпу на пешеходном переходе в городе Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла в нескольких метра от здания администрации района. Автомобиль влетел в толпу пешеходов, переходящих улицу по «зебре».
В результате ДТП пострадали четыре человека: 78-летняя и 61-летняя пенсионерки, 61-летний мужчина и 17-летняя девушка. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Трое из них тяжёло пострадали.
За рулём автомобиля был 45-летний мужчина, которого оперативно задержали очевидцы аварии до прибытия полиции.
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В результате ДТП пострадали четыре человека: 78-летняя и 61-летняя пенсионерки, 61-летний мужчина и 17-летняя девушка. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Трое из них тяжёло пострадали.
За рулём автомобиля был 45-летний мужчина, которого оперативно задержали очевидцы аварии до прибытия полиции.
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Анастасия Чинкова