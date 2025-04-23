Космонавт Александр Полещук пострадал в автоаварии в Москве

Мама юной фигуристки Дарьи Антоновой, 12-летней спортсменки, заявила о серьезных обвинениях в адрес ее тренера Константина Медовикова. В интервью РИА Новости Татьяна Антонова рассказала, что тренер неоднократно домогался ее дочери во время тренировок, включая случаи ненадлежащего поведения, такие как прикосновения и поцелуи.