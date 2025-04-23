Космонавт Александр Полещук пострадал в автоаварии в Москве

Александр Полещук (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук пострадал в ДТП, которое произошло на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта, сообщает газета «Известия».
Уточняется, что космонавт пострадал в результате столкновения автомобиля марки Mersedes и такси.
Ранее сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» столкнулись два грузовика и легковое авто, произошёл пожар.
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Анастасия Чубина