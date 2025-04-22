Режим ЧС введён в районе мощного взрыва во Владимирской области

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.
Ранее в этот день появились сообщения о крупном взрыве во Владимирской области. Изначально сообщалось о взрыве около военной части, однако власти региона не подтвердили эти сведения. Позднее очевидцы начали присылать видео с места происшествия, которые публиковали Telegram-каналы. На кадрах – столб густого дыма, который был виден на большом расстоянии.
Позже информацию о взрыве подтвердил губернатор региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.
В настоящее время причины взрыва уточняются. Губернатор области обещал раскрыть подробности произошедшего позднее.
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Ранее в этот день появились сообщения о крупном взрыве во Владимирской области. Изначально сообщалось о взрыве около военной части, однако власти региона не подтвердили эти сведения. Позднее очевидцы начали присылать видео с места происшествия, которые публиковали Telegram-каналы. На кадрах – столб густого дыма, который был виден на большом расстоянии.
Позже информацию о взрыве подтвердил губернатор региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.
В настоящее время причины взрыва уточняются. Губернатор области обещал раскрыть подробности произошедшего позднее.
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Анастасия Чинкова