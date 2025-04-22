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Режим ЧС введён в районе мощного взрыва во Владимирской области

МЧС: режим ЧС введён в Киржачском районе Владимирской области после взрыва
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.

Ранее в этот день появились сообщения о крупном взрыве во Владимирской области. Изначально сообщалось о взрыве около военной части, однако власти региона не подтвердили эти сведения. Позднее очевидцы начали присылать видео с места происшествия, которые публиковали Telegram-каналы. На кадрах – столб густого дыма, который был виден на большом расстоянии.

Позже информацию о взрыве подтвердил губернатор региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В настоящее время причины взрыва уточняются. Губернатор области обещал раскрыть подробности произошедшего позднее.

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В больнице Таиланда умер российский турист
Mash: в больнице Таиланда умер россиянин, приехавший на отдых с женой в Паттайю
22 апреля 2025, 18:01

Фото: iStock/peterscode

В больнице Бангкока умер бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, впавший в кому во время отдыха в Таиланде. На шестой день у него случился инсульт, потом отёк мозга, затем его перевели на ИВЛ, пишет телеграм-канал Mash.
Шаров приехал вместе с женой в Паттайю. Ему стало плохо ещё в первый день отдыха. Мужчину перевезли в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok, где врачи должны были стабилизировать его состояние для транспортировки в Россию, но Григорию стало хуже.

В ближайшее время тело россиянина доставят в Тюмень.

Ранее стало известно, что фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому.

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Украинская фитнес-модель заявила об изнасиловании боевиками ВСУ
Украинская модель Тереховская заявила, что её изнасиловали бойцы ВСУ
22 апреля 2025, 16:53

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украинская фитнес-модель заявила, что её изнасиловали боевики ВСУ, когда она пыталась вступить в одно из военных подразделений. Слова девушки приводит телеканал RT в своём Telegram-канале.
Анастасия Тереховская утверждает, что военные накачали её наркотиками, после чего изнасиловали.

Модель подчеркнула, что после произошедшего очень разочаровалась в военных, но всё же выразила надежду, что не все из них такие.

В профиле модели в соцсетях уточняется, что в прошлом году она победила на конкурсе красоты, который оказывает финансовую поддержку украинской армии.

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Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – видео
В посёлке Барсово под Владимиром прогремел мощный взрыв
22 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв прогремел в посёлке Барсово во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время причины произошедшего уточняются.

Очевидцы наблюдают столб густого дыма. К месту взрыва направляются оперативные службы.

Губернатор Владимирской области Авдеев подтвердил информацию о взрыве. Глава региона озвучит подробности позже.

Ранее в этот день сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» в Тверской области столкнулись два грузовика и автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ. В результате было затруднено движение в сторону Москвы. Видео с места ДТП представлено в материале «Радио 1».

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На четырех участках побережья Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
22 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/kornyeyeva

На четырех участках пляжей Анапы обнаружены незначительные выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
Загрязнения зафиксированы у устья реки Можепсин, на пляже детского лагеря «Приморский» в селе Витязево, а также на территории базы отдыха «Ростовчанка» в станице Благовещенская и рядом с базой «Одиссея».

После инцидента с танкерами побережье Кубани было разделено на 41 участок для уборки загрязненного песка. Несмотря на завершение основных работ, повторные выбросы мазута продолжают фиксироваться. Специалисты МЧС продолжают очистку дна Черного моря, обследовав почти 3,6 тыс. квадратных метров и собрав более 228 тонн нефтесодержащих отходов.

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В Италии отец и сын провалились в воронку посреди моста и умерли
22 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/ gaelgogo

В коммуне Вальданьо, Италия, отец и сын провалились в воронку, появившуюся посреди дороги, сообщила газета Corriere della Sera.
64-летний Леоне Нардон и 21-летний Франческо Нардон ехали на автомобиле по мосту, как под ними неожиданно провалился асфальт. Образовавшаяся яма поглотила их машину полностью — итальянцы упали в реку.

В тот день в регионе проходили аномально сильные дожди. По некоторым данным, отец и сын уехали из дома, дабы оказать помощь пострадавшим от плохой погоды. О пропаже итальянцев заявили их родные. Они забеспокоились, что Леоне и Франческо не вернулись к двум часам ночи и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Начались поиски.

Останки Нардона-страшего нашли на следующее утро. Он находился в русле реки Агно примерно в 10 километрах от места, где рухнул мост. Франческо обнаружили запутавшимся в растительности. Неподалеку затонул их автомобиль.

Известно, что Франческо играл на трубе в музыкальном коллективе Cornedo Vicentino. После произошедшего группа выпустила трибьют, посвященный ему.

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