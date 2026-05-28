Автомобиль вспыхнул посреди проезжей части в Петербурге
В Приморском районе Санкт‑Петербурга произошло возгорание автомобиля. Инцидент случился на пересечении Приморского проспекта и Горохова переулка, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Очевидцы сообщают, что транспортное средство полностью охватило пламя, а над проезжей частью поднимается густой черный дым. Пожар произошел на оживленном перекрестке, однако серьезного дорожного коллапса удалось избежать, так как горящий автомобиль перегородил движение в ночное время суток.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты и ГИБДД. Специалисты принимают меры для локализации возгорания и обеспечения безопасности. В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники уполномоченных органов.
