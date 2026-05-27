Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Шафировском проспекте произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ». Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно предварительной информации, машина выезжала с заправки, когда в нее влетела фура, водитель которой потерял управление над транспортным средством. После столкновения легковушку отбросило столб. Кузов автомобиля получил серьезные повреждения, а его водитель погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее еще одна смертельная авария с грузовиком произошла в Краснодарском крае. Жертвами ДТП стали два подростка.
