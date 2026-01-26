Мария Аронова оказалась в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем
Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за мучительных приступов икоты. Медики провели обследование и выявили у 53-летней артистки воспаление пищевода и стеатогепатит, что означает ожирение печени с признаками повреждения клеток. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Состояние знаменитости осложняет сахарный диабет второго типа. Врачи назначили строгую средиземноморскую диету и регулярный контроль липидов крови. Артистка остается под наблюдением специалистов до стабилизации ее состояния.
Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городке Долгопрудный. Она воспитывалась в простой семье, где отец работал инженером, а мама – библиотекарем. Но так случилось, что и Маша, и ее старший брат Саша выросли творческими натурами.
