Мария Аронова оказалась в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем

26 января 2026, 10:07

Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за мучительных приступов икоты

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за мучительных приступов икоты. Медики провели обследование и выявили у 53-летней артистки воспаление пищевода и стеатогепатит, что означает ожирение печени с признаками повреждения клеток. Об этом пишет Telegram-канал Mash.