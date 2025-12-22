Автомобиль взорвался на парковке в Москве, есть пострадавшие
В Москве сегодня утром в районе Орехово-Борисово прогремел мощный взрыв. Около 6:50 на парковке на улице Ясеневая взорвался автомобиль. Очевидцы заметили густой черный дым и яркое пламя. Легковушка разлетелась на части. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что пострадал водитель, который находился в машине. У него диагностировали сильную контузию. Жители близлежащих домов сразу вызвали спасателей. Сейчас экстренные службы работают на месте происшествия. Спасатели пытаются извлечь мужчину из Kia Sorento. Его состояние оценивают как тяжелое.
Повреждения автомобиля указывают на то, что проблема могла возникнуть в передней части. Кроме того, взрыв повредил минимум семь припаркованных машин. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять правоохранительные органы.
