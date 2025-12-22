22 декабря 2025, 08:15

Фото: iStock/trikolor

В Москве сегодня утром в районе Орехово-Борисово прогремел мощный взрыв. Около 6:50 на парковке на улице Ясеневая взорвался автомобиль. Очевидцы заметили густой черный дым и яркое пламя. Легковушка разлетелась на части. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.