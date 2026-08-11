Автомобилист из Таганрога отсудил у города четверть миллиона за яму на дороге

11 августа 2026, 16:19

Фото: Istock/tanyss

Житель Таганрога добился через суд компенсации от города в размере почти 250 тысяч рублей из-за повреждения машины на дорожной выбоине. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в июле прошлого года в центре города.