Автомобилист из Таганрога отсудил у города четверть миллиона за яму на дороге
Житель Таганрога добился через суд компенсации от города в размере почти 250 тысяч рублей из-за повреждения машины на дорожной выбоине. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в июле прошлого года в центре города.
Автомобиль наехал передним колесом на яму. По словам юриста Александра Питниченко, на месте аварии отсутствовали предупреждающие знаки и ограждения. Прибывшие инспекторы ДПС оформили ДТП и определили, что причина происшествия — неудовлетворительное состояние проезжей части.
Эксперт оценил стоимость восстановительного ремонта в 204 тысячи рублей. Ответственное за указанный участок дороги муниципальное учреждение отказалось выплачивать компенсацию в добровольном порядке.
В результате водитель обратился в суд, который удовлетворил его требования в полном объёме. Денежные средства на ремонт и судебные расходы, общая сумма которых составила 246 635 рублей, поступили на счёт пострадавшего 7 августа, ровно через год после происшествия.
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