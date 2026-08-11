«Досадная случайность»: Автомобиль рухнул в шахту лифта с высоты 7,5 метров
В Мумбаи водитель на автомобиле провалился в шахту лифта с высоты 7,5 метров. Причиной стало то, что мужчина не вызвал парковочную платформу перед выездом. Об этом пишет The Times of India.
30-летний сотрудник парковки по просьбе хозяина машины перегонял авто со второго этажа жилого комплекса. Он не убедился в наличии парковочной платформы и направил легковушку в открытый лифтовой проём.
Автомобиль Alto упал вниз. Очевидцы вытащили водителя из повреждённой машины до прибытия спасателей. Мужчина получил лишь лёгкие ушибы ног. Позже пострадавший рассказал, что не знал о необходимости вызывать платформу перед выездом.
Владелец авто назвал инцидент «досадной случайностью и человеческой ошибкой», добавив, что у парковщика не было злого умысла. Полиция прибыла на место, но заявлений от пострадавших не поступало. Чтобы достать искорёженное транспортное средство из шахты, пришлось привлечь кран.
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