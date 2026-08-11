«Досадная случайность»: Автомобиль рухнул в шахту лифта с высоты 7,5 метров

11 августа 2026, 14:36

В Мумбаи водитель провалился на автомобиле в шахту лифта с высоты 7,5 метров

Фото: Istock/Vladimir Zapletin

В Мумбаи водитель на автомобиле провалился в шахту лифта с высоты 7,5 метров. Причиной стало то, что мужчина не вызвал парковочную платформу перед выездом. Об этом пишет The Times of India.