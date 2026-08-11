Пропавший в Таиланде ловелас из Петербурга три дня пребывал в «наркотической коме»
Пропавший в Таиланде 22-летний петербуржец Егор Мещеряков вышел на связь с матерью и рассказал о своём состоянии. Его слова приводит Telegram-канал Baza.
По словам молодого человека, неизвестные насильно удерживали его около трёх суток, отобрали телефон и деньги и вводили ему наркотики.
Мещеряков утверждает, что из-за провалов в памяти почти не помнит, где именно находился и что с ним происходило. После освобождения он несколько часов бродил по Бангкоку, пока случайно не наткнулся на своё кондо, где остались документы и вещи, но без телефона.
Егор сообщил, что за три дня не пил и не ел, сейчас он в крайне измождённом состоянии. В полицию обращаться он не стал, так как это вынудило бы его оставаться в Таиланде до завершения расследования. Ближайшим рейсом петербуржец планирует вернуться в Россию.
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