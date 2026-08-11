Пропавший в Таиланде ловелас из Петербурга три дня пребывал в «наркотической коме»

11 августа 2026, 15:02

Пропавший в Таиланде россиянин рассказал о насильственном введении наркотиков

Фото: Istock/Dmitrii Balabanov

Пропавший в Таиланде 22-летний петербуржец Егор Мещеряков вышел на связь с матерью и рассказал о своём состоянии. Его слова приводит Telegram-канал Baza.