В столице водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
Утром в Москве на Ходынской улице грузовой автомобиль сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает РЕН ТВ.
30-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на неё совершил наезд грузовик. Водитель не остановился и покинул место происшествия.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшую. По словам коллег Чаковской, врачи поместили её в реанимационное отделение, сейчас она находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники ГИБДД начали розыск.
Они устанавливают марку, регистрационные номера грузовика и личность водителя. Следователи опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения. Прокуратура контролирует ход проверки и выясняет все обстоятельства этого инцидента в одном из районов столицы.
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