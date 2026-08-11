В столице водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся

11 августа 2026, 16:08

Фото: Istock/Serhii Voroshchuk

Утром в Москве на Ходынской улице грузовой автомобиль сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает РЕН ТВ.