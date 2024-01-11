В Жуковском поймали похитителя телевизора

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Мужчину, подозреваемого в краже телевизора из квартиры жителя подмосковного Жуковского, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил 52-летний пострадавший. Он рассказал, что в его квартиру через незапертую дверь проник неизвестный и вынес телеприёмник. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Похитителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался сорокалетний безработный житель Раменского. Он не стал отпираться и признался в содеянном.
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