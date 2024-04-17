Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

Николая Конашенка* внесли в список террористов Росфинмониторинга
17 апреля 2024, 15:40
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.


Напомним, что он является мужем бывшего директора общественного пространства «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской.

В марте Конашенок* разместил в соцсетях комментарий, оправдывающий теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». После этого мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца.

Читайте также:

Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца

В отношении Конашенка возбудили уголовное дело из-за высказываний о теракте в «Крокусе»

Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан за посты о теракте в «Крокусе»

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#терроризм
#экстремизм
#теракт
#крокус сити холл
#пост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка рассказала о сложной обстановке в Дубае
Россиянка заявила о сильном потопе в Дубае
17 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Katiekk2

Российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.
По её словам, люди на улицах стояли буквально по пояс в воде.

«Дороги везде затопило, когда мы выехали из магазина. Хотели поехать по одному пути, но там был серьезный потоп. Люди стояли по пояс в воде, поэтому пришлось выбрать другую дорогу, которую не залило дождем. Вот так добирались до отеля», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Лариса.

Она отметила, что вчера вечером дождь перерос в очень мощный ливень.

А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов, которые обеспечены жильём и горячим питанием.

«По информации Минэкономразвития и туроператоров, в стране находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием. Туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнёрами в ОАЭ. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.

Читайте также:

Климатолог Терешонок назвал основную причину потопов в Дубае

Дубай уходит под воду: Более 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ

«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды
#дождь
#дороги
#ливень
#туристы
#авиакомпании
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Брянской области задержали подозреваемого в передаче данных террористам ВСУ
17 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/BrianAJackson

В Брянской области задержали мужчину, которого подозревают в передаче сведений о местном военкомате проукраинским террористам, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что злоумышленник был задержан прямо в момент реализации своего замысла.

По информации следствия, задержанный планировал отправить в город Стародуб и совершить там теракт. Указания к действиям он получал от украинских террористов, с которыми общался при помощи мессенджеров.

Читайте также:

ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
#фсб
#брянская область
#теракт
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пруду в Крыму нашли два трупа
В Крыму переставших выходить на связь женщину и ее сына нашли в пруду
17 апреля 2024, 15:38

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Крыму под Белогорском мать с семилетним сыном утонули в пруду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Женщина с мальчиком ушли загорать к водоему, но перестали выходить на связь. У родственников это вызвало беспокойство. Тела нашли в водоёме. Ребенок был в плавательных шортах, а мать в одежде. Мальчик, скорее всего, поскользнулся и упал в воду, а мама кинулась его спасать.

«Cтавок находится в котловане и окружён плёнкой, вода в нём пресная и холодная. Шансов выбраться на берег практически не было», — указано в публикации.

В случившемся разбирается Следственный комитет, но оперативно прокомментировать информацию там не смогли.

Читайте также:

В Подмосковье мигрант избил беременную девушку-фельдшера

«В воспитательных целях»: Россиянин дважды выстрелил в ногу сыну-подростку

Подозреваемого в убийстве участника КВН арестовали до 23 мая
#вода
#ребёнок
#следственный комитет
#женщина
#мать
#мальчик
#мама
#тела
#пруд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климатолог Терешонок назвал основную причину потопов в Дубае
Климатолог Терешонок: Катаклизмы – следствие глобального потепления
17 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/KSwinicki

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что серьёзные природные катаклизмы, в частности потопы в Дубае, являются следствием глобального потепления.
«Серьёзные изменения в климате — это последствия глобального потепления. Перестройка в циркуляции атмосферы происходит теперь постоянно, и очень трудно сказать, где природа преподнесет очередной сюрприз», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терешонок.

Кроме того, он не исключил, что подобные происшествия могут повторяться всё чаще.

А руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.

«Тот циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. Уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться. Сегодня ещё дожди возможны в Рас-эль-Хайме, в Эль-Хасабе (в Омане)», — отметил в беседе с RT специалист.

Ранее сообщалось, что проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.

Читайте также:

Дубай уходит под воду: Более 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ

«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды

Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
#изменения
#природа
#циклон
#происшествия
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Томской области задержали финансировавших ВСУ местных жителей
ФСБ задержала за госизмену жителей Томской области, финансировавших ВСУ
17 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/KSwinicki

Двоих жителей Томской области задержали за государственную измену. Об этом пресс-служба УФСБ России по региону сообщила в беседе с ТАСС.
Ведомством было установлено, что граждане перечисляли деньги на нужды украинской армии.

Следственное управление УФСБ по Томской области возбудило уголовные дела по статье о государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное тюремное заключение.

В настоящее время служба безопасности закрепляет доказательную базу, устанавливает иные факты противоправной деятельности задержанных, а также выявляет иных возможных причастных лиц.

В отношении россиян, обвиняемых в финансировании ВСУ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ

ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
#фсб
#задержание
#финансирование
#всу
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионера из Перми убил мобильный телефон
В Перми пенсионер погиб из-за самовозгорания мобильного телефона
17 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/Jelena Stanojkovic

В Перми пенсионер погиб во время пожара из-за загоревшегося смартфона. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в одном из многоквартирных домов. По информации ведомства, причиной пожара стало самовозгорание телефона.

Спасатели обнаружили пенсионера в квартире без признаков жизни. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице.

Жильцы дома были эвакуированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что основными причинами возгорания смартфонов является неисправный аккумулятор или некачественное зарядное устройство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ел змей, заразился малярией и пережил ограбления: Турист из РФ едва выжил в джунглях

Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике

Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
#спасатели
#чп
#мужчина
#дома
#смартфон
#пожар
#пенсионер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уральские авиалинии» уволили пилота, который посадил самолет в поле
Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, посадивший самолет в пшеничном поле
17 апреля 2024, 14:43

Фото: istockphoto/frentusha

Пилот, посадивший самолёт в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии» по собственному желанию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Самолёт Airbus A320 Сочи — Омск, командиром которого был Сергей Белов, подал сигнал тревоги. На борту находилось 165 человек. Он принял решение, что до Омска они не долетят. После чего он совершил посадку в поле пшеницы. Пассажиры не пострадали.

Трудовой договор с пилотом расторгнут 15 апреля. В компании причины разрыва трудовых отношений с ним не уточнили.

Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле 12 сентября 2023. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе

Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
#самолет
#пассажиры
#авиакомпании
#омск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье мигрант избил беременную девушку-фельдшера
17 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в детской поликлинике. Со слов пострадавшей, мужчина вошёл в кабинет без стука. С собой у него не было документов на ребёнка, который, к тому же, не был прикреплён к данной поликлинике. Мигрант едва владел русским языком.

Он требовал от девушки выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.

В поликлинике отсутствуют камеры видеонаблюдения, однако девушка предоставила фотографию, на которой виден большой синяк на всё лицо. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у неё сильные боли в животе.

Полицейские разыскивают мигранта, а СУСК по Московской области уже возбудило уголовное дело.

Читайте также:

В Приморье будут судить избивших и ограбивших участника СВО подростков

В Питере школьницы облили сверстника перцовым аэрозолем из-за слитых в сеть фото

«В воспитательных целях»: Россиянин дважды выстрелил в ногу сыну-подростку
#подмосковье
#раменское
#избиение
#беременность
#врач
#поликлиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ
17 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.
Причастным к преступлению оказался гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По информации спецслужб, минимум три человека участвовали в подготовке покушения на Прозорова.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.

Напомним, 12 апреля стало известно, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.

Читайте также:

Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
#шоссе
#взрывчатка
#машины
#покушение
#украина
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф