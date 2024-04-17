Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Напомним, что он является мужем бывшего директора общественного пространства «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской.
В марте Конашенок* разместил в соцсетях комментарий, оправдывающий теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». После этого мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца.
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В отношении Конашенка возбудили уголовное дело из-за высказываний о теракте в «Крокусе»
Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан за посты о теракте в «Крокусе»
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова