Автосервис загорелся в Московской области
Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск Московской области на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Подмосковью.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 16:06. Возгорание произошло в деревне Чашниково. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений деревянно-каркасное здание автосервиса полностью охватило огнем. Площадь пожара первоначально составляла 600 квадратных метров.
Впоследствии огонь распространился на пристройку площадью 200 квадратных метров. В 17:30 пожар удалось локализовать.
К ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
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