Автосервис загорелся в Московской области

07 июля 2026, 20:13

МЧС: Автосервис загорелся в Чашниково, пожар локализовали

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск Московской области на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Подмосковью.