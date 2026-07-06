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При пожаре на российской ферме погибли тысячи свиней

Mash: В Пермском крае при пожаре на частной ферме погибли 4,5 тысячи свиней
Фото: istockphoto/baiajaku

Крупный пожар на частной свиноферме в Пермском крае унёс жизни почти 4,5 тысячи животных. Трагедия произошла в деревне Кипчак Куединского муниципального округа, пишет 6 июля Mash.



Возгорание охватило территорию площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти лишь 300 голов свиней из общего поголовья, остальные 4,5 тысячи сельскохозяйственных животных погибли в огне.

По предварительным данным, рассматриваются две основные версии случившегося: неосторожное обращение с огнём (непотушенная сигарета) и короткое замыкание в электропроводке. Для установления точной причины пожара сотрудники МЧС проводят необходимую экспертизу.

Ранее 400 цыплят погибли при пожаре на птицефабрике. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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