Житель Кузбасса погиб при пожаре в двухкомнатной квартире
50-летний житель Кемеровской области погиб при пожаре в двухкомнатной квартире. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По вредварительным данным, все произошло утром 6 июля в доме на улице 50 лет Рудника. Возгорание началось в одной из комнат. Мужчина скончался на месте от отравления угарным газом, а его сожительницу доставили в больницу.
Следователи проводят проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Они уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, а также назначили судебные экспертизы. В настоящий момент точная причина и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Лазаревском Краснодарского края молния ударила в одно из заведений общепита. Несмотря на сильный дождь, после разряда там начался пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние строения и охватил несколько ресторанов.
Читайте также: