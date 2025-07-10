Автослесарь изнасиловал 17-летнюю девушку в Ленинградской области
В Ленинградской области 30-летний автослесарь задержан по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
По версии следствия, преступление произошло 19 июня после знакомства в интернете. Подозреваемый, ранее судимый за угон, применил силу к жертве в автомобиле. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию 9 июля.
Напомним, в отношении уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело по факту изнасилования двух семиклассниц. По данным следствия, инцидент произошел в коровнике.
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