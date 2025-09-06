Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на трассе под Челябинском
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, авария произошла на 1650-м километре трассы М5 «Урал» в Усть-Катавском городском округе. В какой-то момент автомобиль «КамАЗ» съехал в кювет, в результате чего цистерна перевернулась.
Специалисты областной поисково-спасательной службы устранили капельную течь из заливного клапана. Опасности для водителей и населения нет. Сейчас на месте работают сотрудники управления автодорог «Южный Урал» и Госавтоинспекции.
Ранее СМИ писали, что на той автодороге перевернулась фура с аммиаком, который представляет собой вещество 4-й степени опасности. Позже специалисты выяснили, что она перевозила нашатырный спирт. В заблуждение всех ввел характерный для веществ резкий запах.
