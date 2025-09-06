В Ленобласти официантки спалили кафе, пытаясь потушить загоревшееся масло водой
В Ленинградской области в результате роковой ошибки персонала дотла сгорело придорожное кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер Live».
Отмечается, что пожар начался с возгорания масла во фритюрнице, а неумелые попытки его потушить только усугубили ситуацию.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, пламя вспыхнуло на кухне, где готовили горячие блюда во фритюре. Вместо того чтобы воспользоваться огнетушителем или засыпать очаг возгорания песком, официантки, находившиеся рядом, решили потушить пламя обычной водой.
Как выяснилось позже, сотрудники проигнорировали базовые правила техники безопасности. Взаимодействие воды с раскалённым маслом привело к мгновенному образованию пара и резкому всплеску пламени. Возникшая взрывная волна подхватила огонь, и тот практически моментально распространился по всему помещению.
Пожарным, прибывшим на место, оставалось лишь локализовать уже полыхающее здание. Кафе выгорело полностью – конструкция не подлежит восстановлению.
По счастливой случайности, никто из персонала и посетителей не пострадал. Однако ущерб оценивается в миллионы рублей. В настоящий момент проводится проверка, в том числе выясняется, проводился ли инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками заведения.
Специалисты МЧС в очередной раз напоминают, что в случае возгорания масла или жира категорически запрещено использовать воду. В подобных ситуациях, пишет «Радио Sputnik», применяются огнетушители класса F, предназначенные для тушения горючих жидкостей и жиров, либо негорючие сыпучие материалы – например, песок или соль.
