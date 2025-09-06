Погром в автобусе произошел в российском городе
В Санкт-Петербурге хулиганы устроили погром в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером 5 сентября на пересечении улиц Федора Абрамова и Меркурьева в поселке Парголово Выборгского района. Неизвестные разбили боковое стекло автобуса с помощью аварийного молотка, после чего скрылись.
В полицию с заявлением о хулиганстве обратился водитель общественного транспорта. В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Следователи уже возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Северной столице хулиган ударил водителя автобуса по голове и распылил в его сторону перцовый баллончик.
