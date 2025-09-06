В Баку самосвал рухнул с моста на проезжающие автомобили
В Баку произошло серьёзное ДТП с участием грузового самосвала. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на данные ГУ Государственной дорожной полиции Азербайджана.м
Отмечается, что самосвал сорвался с эстакады и упал на проезжавший под мостом автомобиль Changan, в котором находились люди.
По данным полиции, в результате инцидента погиб один человек, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Однако позднее спасательные службы извлекли из повреждённого автомобиля тела двух погибших, которые оказались заблокированы внутри после аварии.
На опубликованных кадрах видно, как самосвал сносит металлические ограждения моста и падает на автомобили, движущиеся под эстакадой.
По факту ДТП ведётся расследование, уточняются все обстоятельства происшествия.
