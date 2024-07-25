Автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП

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Автозак с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым попал в аварию. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники.
«В результате осужденный получил травму спины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденного везли из суда, где должны были рассмотреть его апелляцию, однако заседание перенесли. С ДТП это никак не связано.
Михаил Абызов получил 12 лет тюремного заключения, его обвиняли в создании преступной группировки, а также в коррупции. В Мосгорсуде прокомментировали, что апелляцию перенесли на 20 августа.
Абызов не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Помимо срока в 12 лет, бывший министр получил штраф в 80 миллионов рублей.
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Никита Кротов