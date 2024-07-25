SHOT: Московские спасатели пытаются вытащить вооруженного ножом мужчину из Яузы

Московские спасатели пытаются вытащить из реки Яузы неадекватного мужчину с ножом в руках. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Вооруженному пловцу уже кидали спасательный круг, но тот просто оттолкнул его, решив оставаться в воде, говорится в сообщении.