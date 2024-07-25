SHOT: Московские спасатели пытаются вытащить вооруженного ножом мужчину из Яузы

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Московские спасатели пытаются вытащить из реки Яузы неадекватного мужчину с ножом в руках. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Вооруженному пловцу уже кидали спасательный круг, но тот просто оттолкнул его, решив оставаться в воде, говорится в сообщении.
По данным издания, все происходит в районе Николоямской набережной. Уточняется, что спасатели не решились приближаться к мужчине и ожидают прибытия полицейских.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы таксист выстрелил в голову пассажиру. По информации тг-канала «Осторожно, Москва», конфликт произошел на Международном шоссе, неподалеку от аэропорта Шереметьево, где водитель, не справившись с управлением, влетел в отбойник, а когда скандал усилился, достал травматический пистолет и несколько раз спустил курок. Пострадавшего увезли в больницу.
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