Электросамокатчик сбил женщину со спины в Новосибирске — видео

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Электросамокатчик снес женщину со спины в Новосибирске, буквально через нее перелетев. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко. Потерпевшая в возрасте 39 лет получила травмы, ее госпитализировали.
Похожий случай произошел в Твери, где самокатчик снес коляску, внутри которой был ребенок, а также сбил двух женщин. Пострадавшие обратились в полицию.
Кроме того, трехлетнюю девочку сбила электросамокатчица из Крыма. Как выяснилось позже, «гонщицей» оказалась дочь олигарха. У пострадавшей рассечение. Симферопольцы требуют запретить пользоваться электросамокатами в Гагаринском парке, и создали для этого петицию.
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Никита Кротов